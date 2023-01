Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general NATO a reacționat la scurt timp dupa apelul lu Volodimir Zelenski referitor la furnizarea armelor de catre Occident. Bombardamentele de sambata asupra unui bloc de civili din orașul Dnipro au atras și mai tare ura și dezacordul intregii lumi fața de Rusia și, respectiv, fața de acțiunile…

- Ultimele zile au fost extrem de tensionate in Soledar, orașul din estul Ucrainei in care se dau lupte puternice intre armata rusa cu cea ucraineana. In timp ce Rusia iși anunța false victorii, liderul ucrainean da asigurari cu privire la faptul ca situația este sub controlul armatei sale, provocandu-i…

- Anunțul președintelui rus Vladimir Putin privind o incetare unilaterala a focului de 36 de ore este „probabil o operațiune de informare menita sa afecteze reputația Ucrainei”, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think tank care-și are sediul la Washington, informeaza CNN . Incetarea…

- Ucraina a fost din nou atacata de Rusia, in timp ce soldații lui Zelenski se lupta cu frigul și problemele de electricitate. Atacurile rusești au venit la scurt timp dupa ce Ucraina a atacat la randul ei un depozit rusesc de muniție, distrugand mai multe resurse militare. In cursul discursului sau nocturn,…

- Volodimir Zelenski a rupt tacerea despre adevaratele motive care au generat atacurile extrem de agresive din partea Rusiei. Potrivit liderului ucrainean, exista o singura șansa ca Ucraina sa se poata proteja de Rusia și de toate planurile de cucerire. Anunțul facut in noaptea de joi poate sa creeze…

- Pe masura ce armata ucraineana respinge atacurile tot mai agresive din partea Rusiei, increderea lui Volodimir Zelenski in finalul fericit al razboiului, in care Ucraina sa fie invingatoare, crește. Recent, liderul ucrainean a fost intrebat ce va face dupa ce se va termina acest conflict care dureaza…

- La opt luni de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj catre cetațenii sai, catre Occident, dar și catre Vladimir Putin, caruia ii reproșeaza toate dramele prin care lumea a trecut de atata timp incoace, din cauza ambiției sale teritoriale. Cu toate riscurile…

- In ultimele zile, Ucraina a primit o noua lovitura puternica din partea Rusiei, astfel ca mai multe localitați importante și porturi au fost atacate cu drone și rachete, distrugand astfel o mare parte din infrastructura energetica a țarii. Ca urmare a acțiunilor agresive ale armatei lui Vladimir Putin,…