In urma cu aproximativ o luna, Volkswagen a confirmat ca urmatoarea generație Tayron va deveni un produs global. In prezent, SUV-ul este vandut in prima sa generație exclusiv in China, dar pentru modelul din a doua generație, acesta va fi disponibil și in Statele Unite și Europa sub diferite denumiri. Se așteapta ca acesta sa ajunga pe piața undeva pe la mijlocul deceniului, deși randarea noastra exclusiva ofera o previzualizare timpurie și precisa a noului Tayron.