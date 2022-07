Volkswagen şi STMicroelectronics vor dezvolta în colaborare un nou semiconductor, în contextul crizei cipurilor Initiativa ilustreaza modul in care Volkswagen, cel mai mare producator de automobile din Europa, se straduieste sa obtina un control mai mare asupra ofertei de cipuri, care se gasesc in numar tot mai mare in vehiculele de noua generatie si cu emisii scazute de carbon. Este pentru prima oara cnd Volkswagen colaboreaza cu furnizori de semiconductori de rangul doi si trei, o miscare pe care directorii au sugerat-o de cand deficitul de cipuri a lovit industria auto la sfarsitul anului 2019. In luna mai, divizia de software Volkswagen Cariad a anuntat ca va folosi si cipuri de sistem de la Qualcomm… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

