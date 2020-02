Volkswagen: Daune in valoare de 830 de milioane de euro pentru clientii nemultumiti

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto german Volkswagen a informat vineri ca ofera suma de 830 de milioane de euro pentru a pune capat unei actiuni colective in justitie, demarata de clientii germani care vor sa obtina despagubiri in urma scandalului Dieselgate, transmite DPA. Un numar de peste 400.000 de cetateni…

- Constructorul auto german Volkswagen a informat vineri ca a propus suma de 830 milioane euro pentru a pune capat unei actiuni colective in justitie, demarata de clientii germani care vor sa obtina despagubiri in urma scandalului Dieselgate, informeaza Agerpres, citand DPA. Un numar de peste 400.000…

- Dupa ce a reușit sa fuga in mod spectaculos din Japonia in Liban, Carlos Ghosn a susținut o conferința de presa la Beirut, la inceputul anului, in cadrul careia a oferit propria perspectiva cu privire la evenimentele care au condus la arestarea sa in Japonia la finalul anului 2018. Ghosn a negat vehement…

- PAID Romania (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) a platit anul trecut daune in valoare de 5,35 milioane lei, cu 60% mai mult decat in anul precedent, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Cele mai multe despagubiri au fost achitate ca urmare a inundatiilor naturale - 3,07…

- Polonia a impus subsidiarei locale a grupului auto german Volkswagen o amenda de 120,6 milioane zloti (31,8 milioane dolari) pentru ca i-a indus in eroare pe consumatori cu privire la nivelul emisiilor poluante produse de automobilele sale, a anuntat miercuri Autoritatea pentru protectia consumatorilor…

- Volkswagen solicita daune in valoare de peste 100 de milioane de euro din partea fostului sau furnizor, Prevent, din cauza unor presupuse prejudicii, a anunțat marți producatorul auto german, anunța MEDIAFAX.Disputa a inceput in 2016, cand furnizorii ES Guss și Car Trim au intrerupt furnizarea…

- Dupa ce Dieselgate a ajuns de curand și in Canada, a venit și randul Australiei sa acuze și sa oblige Volkswagen la plata unei amenzi pentru manipularea emisiilor. Comisia pentru Concurenta si Consumatori (ACCC), o entitate a guvernului Australian, a transmis ca, in urma unei decizii a instanței de…

- Zeci de mii șoferi din Marea Britanie au acționat in instanța producatorul auto Volkswagen, pentru trucarea emisiilor, aceasta fiind cea mai mare acțiune de acest fel, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul de Interne a vazut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prabușit cu…