Stiri pe aceeasi tema

- Cargobotul care saptamana trecuta a luat foc in Oceanul Atlantic, in timp ce transporta circa 4.000 de autoturisme produse de grupul Volkswagen, ar putea sa coste producatorul auto german cel putin 155 de milioane de dolari, potrivit estimarilor firmei de consultanta Russell Group, transmite Bloomberg.…

- Artistul Nicolas Castello a dezvaluit noua sa piesa „The Castello CUBE”, o lucrare de arta realizata din aur fin de 24 de carate. Cubul a fost expus in Central Park, in New York, la de la ora 5 dimineata, potrivit The Sun.

- Cantareata rap americana Cardi B a obtinut despagubiri in valoare de 4 milioane de dolari in procesul de defaimare intentat detinatoarei unui canal de YouTube, care a numit-o "prostituata", "dependenta de cocaina" si a afirmat ca are herpes, informeaza AFP. Vedeta, in varsta de 29 de ani,…

- Filipine a finalizat un acord pentru achizitia unui sistem terestru de rachete anti-nava din India in valoare de aproape 375 de milioane de dolari, a anuntat ministrul apararii filipinez citat sambata de Reuters. In baza acordului negociat cu guvernul indian, Brahmos Aerospace Private Ltd va livra…

- Livrarile de vehicule Volkswagen au scazut cu 8,1% in 2021, pana la sub 4,9 milioane de unitati, afectate de problemele de-a lungul lanturilor de aprovizionare, a anuntat miercuri constructorul auto german, adaugand ca se asteapta ca situatia sa ramana volatila in prima jumatate a acestui an, transmite…

- Marina militara americana a anuntat joi capturarea a aproape 400 de kilograme de heroina, in valoare de aproximativ 4 milioane de dolari, la bordul unei nave de pescuit fara pavilion ce tranzita Marea Arabiei, informeaza AFP. Coalitia multinationala navala, Forta operationala navala 150, cu…

- Michael Steinhardt, un colectionar american de arta, miliardar si filantrop, a restituit 180 de opere de arta si antichitati furate din intreaga lume in ultimele decenii, cu o valoare de 70 de milioane de dolari, a anuntat justitia newyorkeza, scrie News.ro . Anuntul procurorului din New York, Cyrus…