Stiri pe aceeasi tema

- Cu turdeanca Daria Cocan in teren, naționala feminina U17 a Romaniei a pierdut ieri partida cu scorul de 1-3 (14-25; 22-25; 25-19; 21-25) cu Grecia, echipa care este campioana balcanica la aceasta categorie. Și in acest meci, Daria Cocan a fost una dintre cele mai bune jucatoare de pe teren ale naționalei…

- In meciul al doilea de la Campionatele Europene, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei, cu turdeanca Daria Cocan in teren, a pierdut cu scorul de 0-3 in fața naționalei Turciei. Sportiva din Turda a reușit și in partida cu selecționata Turciei sa puncteze, respectiv de trei ori. Astazi, in meciul…

- In primul meci de la Campionatul European U17 Feminin, care se disputa in Ungaria, naționala Romaniei, in lotul careia este și turdeanca Daria Cocan, a pierdut cu scorul de 1-3 (25-20; 7-25; 17-25; 20-25) in fața Sloveniei. In meciul de ieri, Daria Cocan a reușit sa puncteze de șase ori pentru naționala…

- Dupa ce in urma cu doar o saptamana participa la Campionatele Balcanice cu naționala U17 a Romaniei, turdeanca Daria Cocan (nr. 10) va debuta marți, 11 iulie, cu naționala sub 17 ani, la Campionatul European 2023, in grupa care se va desfașura la Bekescsaba (Ungaria). Pe langa tanara voleibalista Daria…

- Romania s-a impus in fața Muntenegrului, scor 3-0, reușind astfel sa incheie Campionatul Balcanic pe locul al cincilea. A fost un meci aflat la „discreția” tricolorelor, care au caștigat partida intr-o ora și 10 minute. Turdeanca Daria Cocan a reușit 13 puncte in aceasta partida (6 in setul I și setul…

- Ieri, in semifinala pentru locurile 5-8 de la Campionatele Balcanice de volei feminin, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a invins cu scorul de 3-0 (26-24; 25-11; 25-10) naționala Macedoniei de Nord. Din nou, tanara voleibalista din Turda, Daria Cocan, a fost una dintre cele mai bune jucatoare…

- Echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a terminat pe locul 3 in grupa A la Campionatele Balcanice, dupa ce in ultimul meci a invins cu scorul de 3-0 echipa Moldovei. Dupa ce a punctat de șapte ori in meciul cu Serbia, turdeanca Daria Cocan a jucat și in meciul cu Moldova, unul in care [...] Articolul…

- Turdeanca Daria Cocan a fost convocat la lotul național U-17, pentru participarea la Campionatul Balcanic și Campionatul European. Competiția va incepe astazi și va ține pana pe 6 iulie. Campionatul Balcanic se va desfașura in localitatea Vrnjacka Banja din Serbia. Naționala noastra face parte din grupa…