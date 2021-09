Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de volei junioare U18 a Romaniei a fost invinsa, scor 0-3 (15-25, 18-25, 13-25), de reprzentativa similara a Italiei, intr-o partida contand pentru sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Mexic, informeaza Federatia Romana de Volei. Punctele echipei tricolore au fost reușite…

- Rezultat excepțional reușit de naționala feminina volei junioare U18 a Romaniei: echipa antrenata de Marius Macarie s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Mexic, informeaza Federatia Romana de Volei. In optimile de finala, Romania a invins, cu scorul de 3-2 (21-25, 25-22,…

- Nationala Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin Under-18 din Mexic, dupa ce una dintre adversarele sale din Grupa C, Nigeria, nu a mai putut ajunge in Mexic, anunta Federatia Romana de Volei pe pagina sa de Facebook. Astfel, tricolorele…

- Reprezentativele feminine de volei ale Serbiei, Turciei si Italiei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului European 2021, organizat impreuna de Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia, informeaza Federatia Romana de Volei. Toate cele trei nationale au incheiat grupele cu cate cinci victorii,…

- Cea de-a șasea zi a Campionatului European de volei feminin de la Cluj a fost plina de surprize. Dupa victoria in fața Romaniei, Suedia a cedat in fața Ucrainei cu scorul de 0-3, chiar daca starul echipei, Isabelle Haak, a avut o noua evoluție fabuloasa, informeaza Federatia Romana de Volei. Cel de-al…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Turcia cu scorul de 3-1 (23-25, 25-10, 25-20, 25-17), miercuri seara, la debutul sau in Grupa D a Campionatului European 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Romania s-a inclinat in fata uneia dintre…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, de reprezentativa Turciei, scor 3-1, in meciul de deschidere al grupei D a Campionatului European, potrivit news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 10-25, 20-25, 17-25. Turcia este singura care a participat la Jocurile Olimpice…

- Naționala de volei feminin a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European, impotriva reprezentativei Turciei. Partida este programata la ora 20:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și e televizata pe Telekom Sport. Romania - Turcia, liveSCORE de la 20:30 Sala Sporturilor din Cluj…