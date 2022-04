Stiri pe aceeasi tema

- Organizatori, Federația Romana de Arte Marțiale de Contact și Clubul Sportiv Addras La Sala de Sport a Școlii ”Adrian Paunescu” (nr. 7) din Focșani va avea loc in zilele de 8 aprilie, intre orele 18:00 și 20:00, și de 9 aprilie, intre orele 10:00 – 12:00 și 15:00 – 17:00, Seminarul de pregatire și perfecționare…

- CSM Focșani 2007 și ACS Sport Plus Braila se vor intalni in aceasta seara, de la ora 18:00, in Sala Liceului cu Program Sportiv, in a treia partida, și ultima dintre ele, din prima faza a play-off-ului Diviziei A2, Seria Est la volei feminin. In primele doua dispute, victoriile au fost imparțite: la…

- Ilinca Știrbu, talentata voleibalista de la CSS Focșani, a fost convocata la Lotul Național de junioare 1 al Romaniei la stagiul de pregatire din perioada 7 martie-6 aprilie, in vederea participarii la Turneul de calificare – turul 2- pentru Turneul final al Campionatului European care va avea loc la…