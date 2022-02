Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unei prestații impresionante, Știința Bacau a pierdut in tie break (23, 25, -11, -21, -11) partida de acasa cu CSM Targoviște, caștigand respectul tuturor O infrangere cat o… victorie. Mai ales daca ea iți aduce un punct. Iar punctul este obținut dupa ce ai ținut la respect campioana și lidera…

- Știința Bacau- CSM Targoviște (sambata, ora 14.00, Sala Sporturilor) Etapa 19-a a Diviziei A1 la volei feminin se anunța drept una fara prea mari șanse de reușita pentru Știința Bacau. Și asta pentru ca sambata, de la ora 14.00, studentele vor primi vizita campioanei și liderei la zi CSM Targoviște.…

- Știința Bacau- Rapid București (astazi, ora 17.00, Sala Sporturilor) Saptamana importanta pentru voleibalistele Științei Bacau. Saptamana cu doua meciuri care ar putea sa imbunatațeasca punctajul studentelor. Argumente? Terenul propriu și statutul adversarelor, atat Rapid (opozanta de azi), cat și CSM…

- O gura de foc in atac, o gura de oxigen in lupta pentru permanența in Divizia A1 la volei feminin. Singura mutare operata in aceasta iarna de Știința Bacau a fost aducerea sarboaicei Marija Skoric de la ZOK Subotica. O singura mutare, dar una buna, in condițiile in care tragatoarea secunda in varsta…

- Tragatoarea secunda in varsta de 19 ani a prim-divizionarei de volei feminin Știința Bacau, Madalina Airoaie și-a reluat, din aceasta saptamana, antrenamentele. Madalina a absentat la primele trei meciuri din 2022 ale echipei sale din motive de ordin medical, dar spera sa revina pe teren sambata, la…

- Tragatoarea secunda a Științei Bacau, care va implini saptamana aceasta 34 de ani, vorbește despre importanța succesului in cinci seturi repurtat de studente contra Daciei Mioveni, in startul returului Dupa un meci așa de strans, nu putea sa mearga decat o imbrațișare la fel de stransa. Sambata seara,…

- In ciuda numeroaselor probleme de efectiv, bacauancele au invins sambata, dupa un meci de poveste, cu 3-2 (20, -23, -18, 28, 8) pe Dacia Mioveni, in startul returului Din vara incoace, un picior nevazut tot pune piedici Științei Bacau. Și cand te aștepți ca echipa bacauana sa cada in nas, poftim, ea…

- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…