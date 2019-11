Stiri pe aceeasi tema

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe nou-promovata CS UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-12, 25-18, 25-14), vineri, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin. SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz in campionatul trecut, a reusit a treia…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut doar un punct in partida disputata in deplasare cu nou-promovata Rapid București, suficient insa pentru a urca, in premiera, pe locul 2 in clasamentul primei ligi feminine de volei. Dupa aproape doua ore de joc a fost: Rapid București – CSM Lugoj…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-1 (25-23, 25-15, 20-25, 25-18), sambata, in etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin. Cele mai bune dinamoviste au fost Ariana-Cristiana Pirv (18 puncte), Maja Burazer (16), Maja Savic (14) si Maria Karakaseva (14). Denisa…

- In deschiderea cuplajului sportiv programat in weekendul trecut la Sala Sporturilor din Tar-goviste, echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Targoviste s-a impus fara emotii in fata clujencelor de la CS U. NTT Data, una dintre formatiile modeste ale primei divizii interne. Jucatoarele lui Dragan…

- CS Dinamo Bucuresti, CS Stiinta Bacau, CSU Belor Galati si CSM Lugoj au castigat meciurile sustinute in deplasare, sambata, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a dispus de CSO Voluntari 2005 cu 3-0 (25-16, 25-12, 25-10), Adriana Matei reusind 13 puncte, iar Ariana Pirv…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-8), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa de debut a noului sezon al Diviziei A1 la volei feminin.

- Echipa orașului Voluntari ia locul in prima liga mult mai titratei CSM București, fosta campioana a Romaniei la volei feminin. O „afacere” care pare in familie, intre primari. Pe site-ul Federației Romane de Volei a aparut componența echipelor care vor lua startul in sezonul viitor, atat in prima liga,…

- Cluburile FC Arges si CSA Steaua au anuntat, ieri ca tehnicianul Florin Halagian a incetat din viata, la varsta de 80 de ani. " Florin Halagian a adus singurele titluri de campioana a Romaniei din palmaresul echipei FC Arges cu care s-a impus in Divizia A in sezoanele 1971-72 si 1978-79", a precizat…