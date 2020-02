Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba-Blaj a invins-o in deplasare pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-14, 25-18, 5-17), sambata, in etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin. Cele mai bune jucatoare ale campioanei au fost Sanja Gamma, cu 14 puncte, Bianka Busa, 13 puncte, Ioana Baciu, 12 puncte. De la Stiinta s-a…

- Volei Alba Blaj a trecut și peste „hopul” din Moldova, invingand pe Știința Bacau, scor 3-0 (25-14, 25-18, 25-17), meci contand pentru etapa a 20-a a Diviziei A1. Echipa din „Mica Roma” a controlat autoritar disputa din Moldova, impunandu-se fara emoții, mai echilibrat fiind numai ultimul parțial cand…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Targoviste cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-21), sambata, pe teren propriu, in derby-ul etapei a 16-a a Diviziei A1 la volei feminin. Ariana Parv (15 puncte), Nneka Onyejekew (14) si Maria Karakeseva (11) au fost cele mai bune de la Dinamo, in timp ce de la oaspete…

- CSM Volei Alba-Blaj si CSM Targoviste au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a avut nevoie de doar 65 de minute pentru a trece de CS Medgidia, cu 3-0 (25-14, 25-22, 25-20). Sanja Gommans a inscris 17…

- CSM Volei Alba-Blaj si CSM Targoviste au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a dispus de FC Arges cu 3-0 (25-16, 25-18, 25-17), condusa de Ioana Baciu (13 puncte), Nadja Ninkovic (13) si Bianka Busa (12). CSM Targoviste…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a caștigat fara emoții confruntarea externa cu FC Argeș, scor 3-0 (25-16, 25-18, 25-17), meci contand pentru etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin. Acest al doilea succes din tot atatea jocuri in 2020 a reprezentat o ultima repetiție pentru deținatoarea titlului…

- Favoritele s-au impus clar in meciurile disputate in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima de anul acesta. Campioana CSM Alba-Blaj a trecut de CSU Belor Galati cu 3-0, Maja Aleksic si Bianka Busa reușind cate 17 puncte pentru invingatoare. Stiinta Bacau s-a impus in fieful Universitații…

- Favoritele au reusit sa se impuna clar in meciurile desfasurate, sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima din 2020. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a trecut de CSU Belor Galati cu 3-0 (25-11, 25-18, 25-15), Maja Aleksic si Bianka Busa marcand cate 17 puncte pentru invingatoare.…