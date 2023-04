Stiri pe aceeasi tema

- CSS Academika Focșani – Dinamo București duminica, 19 martie, de la ora 14:00, in Sala Polivalenta In ultima etapa a Grupei Elita B a Campionatului Național de junioare, duminica 19 martie, in Sala Polivalenta se vor intalni de la ora 14:00, primele doua clasate, Dinamo București și CSS Academika Focșani.…

- Derby ul primelor doua clasate in seria Est a Diviziei A2, dintre CSM Constanta si CSU Hygienium Galati, s a jucat astazi, in sala din Complexul Sportiv Tomis din Constanta.Voleibalistele CSM Constanta deschid ziua cu un meci tare, in Divizia A2, contra celor de la CSU Hygienium Galati. Fetele antrenate…

- Sambata, 18 februrarie, CSU Galați – CSM Focșani 2007 in Divizia A2; duminica, 19 februarie, LPS Mircea Eliade București – CSS Academika Focșani, in Campionatul Național al junioarelor Voleibalistele Focșaniului vor avea doua meciuri in doua zile, ambele in deplasare. Primul va fi sambata, cu CSU Galați…

- In primul meci din noul an in Divizia A2, formatia feminina de volei CSM Constanta antrenor, Radu Began a castigat in deplasare cu CTF Mihai 1 Bucuresti, continuand sa conduca in clasament.Echipa oaspete s a impus cu 3 0 25 20, 25 18, 25 13 .Debut cu victorie in 2023 pentru voleibalistele noastre Gratie…