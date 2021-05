Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul român Marian Dragulescu a câstigat medalia de argint în finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria), cu o medie de 14,525 puncte, informeaza Agerpres.Dragulescu (40 ani), sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la…

- Eveniment istoric! Primul alpinist chinez nevazator a reușit sa escaladeze cel mai inalt varf al lumii. Acesta a facut traseul din partea nepaleza. Cum a fost experiența unica traita de sportiv? Iata marturiile acestuia și povestea care l-a inspirat! Primul alpinist chinez nevazator care a cucerit varful…

- Un alpinist chinez a devenit primul nevazator din Asia care a cucerit Everestul. Zhang Hong, in varsta de 46 de ani, a ajuns in varful muntelui insotit de trei ghizi. El a declarat ca s-a inspirat din experienta unui alpinist american orb care a escaladat Everestul in 2001.

- Alpinistul chinez Zhang Hong, in varsta de 46 de ani, a devenit primul nevazator din Asia si a treia persoana fara vedere din lume care a reusit sa escaladeze varful Everest, transmite duminica Reuters. Zhang Hong a escaladat cel mai inalt varf al lumii dinspre partea nepaleza. "Nu…

- Tsang Yin-Hung, o femeie in varsta de 45 de ani din Hong-Kong, a devenit recent cea mai rapida femeie care urca pe Everest, informeaza CNN. Tsang a ajuns pe varful de 8.849 metri, supranumit ”acoperișul lumii”, in mai puțin de 26 de ore de la plecarea din tabara aflata la baza muntelui. In mod normal,…

- Sportivul roman Razvan Arnaut a cucerit medalia de bronz la cat. 60 kg, stilul greco-roman, duminica, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe polonezul Grzegorz Kunkel. Arnaut trecuse, sambata, in calificari, de estonianul Helary Maegisalu,…

- Un celebru nutritionist din China i-a recomandat unui bolnav de cancer sa consume timp de 3 luni o bautura preparata din fructe si legume, "Miracle Drink", iar rezultatele nu au intirziat sa apara. Este o bautura minune, pentru ca pacientul respectiv s-a vindecat, fiind si usor de preparat! E nevoie…

- Devenit cel mai bun judoka nevazator din lume, salajeanul Alex Bologa a obtinut un nou rezultat de exceptie in aceste zile. Sportivul de 25 de ani, originar din localitatea Dersida, a participat in perioada 8 – 9 aprilie la Cupa Mondiala de para-judo, eveniment desfasurat in Antalya. Experienta acumulata…