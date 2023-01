Vodafone Romania, contract important la Primaria Isaccea! (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si NATO au semnat marti o noua declaratie comuna - a treia, dupa cele din 2016 si 2018 - pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmit EFE si dpa, potrivit Agerpres.

- Valoarea totala a achizitiei este de 1.441.470 lei Potrivit Confidas.ro, SC Silva Sistems SRL a fost infiintata in 2001 si are sediul social in Constanta si se ocupa de "alte activitati de servicii privind tehnologia informatieildquo; SC Silva Sistems SRL este controlata de Dorin Mircea Berbescu, asociat…

- Atribuirea s a realizat la valoarea totala de 2.409.000 lei Unitatea Militara 02022 Constanta Baza Logistica Navala a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru furnizarea de combustibil lichid tip M. Atribuirea s a facut la valoarea totala de 2.409.000 lei si s a realizat prin contractul…

- Incepand din acest an scolar, bursele elevilor liceului tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpana vor fi virate pe cardurile bancare ale copiilor sau, dupa caz, pe cele ale parintilor. Astazi, 7 decembrie 2022, copiii primesc banii pe lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2022, astfel: burse de merit…

- Valoarea totala a investitiei este de 416.174,5 lei, iar firma castigatoare este Delta Construct SRL. Autoritatea Navala Romana a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru reparatii capitale la pontonul de acostare ANR 2154 de la Capitania Zonala Galati. De la data constructiei si…

- ​Geely este o companie chineza cunoscuta in industrie pentru ca a cumparat Volvo și pentru ca are un șef foarte influent și bogat. Renault a inființat impreuna cu Geely o companie care va dezvolta și produce motoare și cutii de viteza, iar aceasta companie va avea legaturi și cu Dacia și cu Romania.…

- Durata contractului in suma de 75.680 de lei este de 24 luni si a fost atribuit societatii comerciale Greensoft SRL, din Constanta. Potrivit datelor oficiale, Greensoft SRL se ocupa de repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice si este controlata de Bogdan Niculae, asociat unic si administrator.…

- Valoarea totala a contractului este de 332.900 lei SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publicii privind achizitionarea de servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru hangar parcare si mentenanta aeronave. Atribuirea a avut…