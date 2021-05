Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Smart Forest", initiat si derulat in Romania de Vodafone, foloseste informatii, unele total eronate, referitoare la paduri, furnizate exclusiv de unele organizatii de mediu, iar in materialele de promovare apar expresii neadecvate, precum "defrisari masive" sau "defrisari ilegale", se arata…

- Costel Alexe anunța ca se autosuspenda din funcția de președinte al PNL Iași , dupa ce a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de mita. Procurorii au dispus in cazul lui masura controlului judiciar. Actualul șef al CJ Iași a anunțat, miercuri dimineața, ca in urma cu o zi a fost informat…

- Angajarile in cadrul Romsilva nu intra in atributiile ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, intrucat institutia este o regie autonoma, a declarat liberalul Costel Alexe, fost ministru al Mediului si, in prezent, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Afirmatia lui Alexe vine la o zi, dupa ce in…

- fermierulargesean.ro: Evaluarile privind magnitudinea și impactul taierilor ilegale in Romania trebuie fundamentate științific. Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a trimis o scrisoare deschisa dlui. Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, prin care solicita o fundamentare științifica…

- Un raport UNESCO arata ca Romsilva este incapabila sa protejeze fagetele multiseculare și ca le exploateaza abuziv in mod planificat. Documentul critica faptul ca modul actual de administrare al componentelor din Romania nu respecta ghidul operational și afecteaza integritatea proprietații transfrontaliere.…

- Ordinul privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie in anul 2021 a fost publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura. Documentul emis de ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Rurale și ministrul Mediului, Apelor și Padurilor prevede stabilirea…

- Un simpatic urs care a iesit din hibernare a fost surprins de camerele video ale Romsilva intr-o padure din Parcul National Retezat in timp ce se scarpina de unul dintre copacii din zona, specialistii apreciind ca in acest fel animalul scapa de paraziti, in paralel cu marcarea teritoriului. Filmarea…