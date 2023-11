Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii a cerut o de-escaladare imediata a ostilitatilor din Gaza si livrarea de ajutoare umanitare. ”Este inacceptabil ca civili nu au niciun loc sigur unde sa mearga in Gaza, in mijlocul bombardamentelor masive si cu un asediu militar nu este posibil, in prezent, nici…

- Situația tensionata legata de salariile din invațamant continua. In timp ce unii se plang de salarizarea mica, mai mulți profesori din județul Suceava au ajuns sa incaseze lunar peste 10.000 de lei, au descoperit recent cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in urma analizei planurilor de…

- Un elev cu o medie de 4,59 primeste bursa de merit la o scoala din Prahova. Explicatia este ca la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploiesti, se poate lua bursa de merit cu medii de patru, cinci sau sase, daca elevii sunt in printre primii 30% din clasa. Situatia sta total diferit la Colegiul National…

- Alti 283 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, inclusiv prin Iordania. Romanii au ajuns in tara cu trei curse Tarom – doua din Tel Aviv, Israel, si una din Amman, Iordania – precum si cu o cursa operata de o companie privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Romania plans to buy 32 latest-generation F-35 fighter planes from US manufacturer Lockheed Martin, for $6.5 billion, the defence ministry said on Tuesday, under a deal whose outline was announced in April, according to Reuters. The European Union and NATO member has raised defence spending to 2.5%…

- O vameșa de la aeroportul din Manila a fost filmata inghițand ceea ce par a fi trei bancnote de 100 de dolari, pe care e suspectata ca le furase in timpul unui control al bagajelor, relateaza CNN. Situația este investigata de Oficiul local pentru Securitatea Transporturilor. Incidentul s-a petrecut…

- Zeci de ceferiști, pasageri, dar și un deputat, ciupiți de ploșnițe in vagoanele de dormit ale trenurilor CFR. Zeci de ceferiști au fost ciupiți de ploșnițe in vagoanele de dormit ale CFR Calatori in ultima perioada. Situația a fost raportata de fiecare data șefilor ierarhici, insa au fost luate masuri…