- Premierul Ludovic Orban a facut o serie de declarații infioratoare despre copiii romanilor și despre alocațiile lor. Orban, președintele celui mai important partid din țara, a numit alocațiile copiilor drept pomeni. El a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala…

- Primul ministru al Romaniei Ludovic Orban a facut astazi o declarație șocanta referitoar la dublarea alocației copiilor, categorisindu-le ca „pomeni” „Suntem in analiza (cu privire la posibilitatea de a ataca dublarea alocațiilor copiilor la CCR – n.r.). Noi suntem un guvern responsabil. Tot ceea ce…

- Ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, un credincios aliat al lui Donald Trump care a stârnit numeroase tensiuni în Germania prin criticile fața de guvernul cancelarului Merkel, a demisionat din funcție, a anunțat marți ambasada, citata de AFP."Ambasadorul Grenell…

- Ludovic Orban a recunoscut, luni seara, ca guvernul pe care il conduce este in imposibilitatea de a cheltui fondurile alocate de Comisia Europeana in anumite domenii și ii va reloca, profitand de oportunitatea oferita de Bruxelles.O alta masura economica pe care Orban a promis ca o va implementa…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a criticat din nou pe Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a spus ca PSD a dat Ardealul la unguri. ”Azi am avut senzatia ca Vadim Tudor tarieste si e presedintele Romaniei. Asemenea atacuri nu sunt demne de un presedinte european”, a spus liderul PSD.

- Eu cred ca Romania ar trebui sa fie recunoascatoare Germaniei ca face pentru cateva mii de cetateni romani ceea ce autoritatile romane nu sunt in stare. Si nu numai autoritatile de acum desigur, ci in mod cronic. Ceea ce s-a intamplat in Romania cu oamenii plecati catre Germania a fost revoltator…

- Meciurile din campionatul Germaniei s-ar putea relua in mai, doar cu un numar total de 239 de persoane in tribune, anunta, marti, cotidianul Bild, potrivit news.ro.Partidele de fotbal au fost oprite in Germania la mijlocul lunii martie si sunt suspendate pana la finalul lunii aprilie.…