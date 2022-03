Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 martie 2022, incepe autorecenzarea, prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL2021) care presupune, in premiera pentru Romania, doua aspecte distincte: – autorecenzarea online – autorecenzarea online asistata (ARA), pentru indrumarea…

- Date fiind informațiile care circula in spațiul public, in special prin social media, dorim sa facem urmatoarele precizari: – Copiii care intra pe teritoriul Romaniei insoțiți de cel puțin un parinte au statut de refugiat, iar parinții decid daca solicita azil in Romania sau doresc sa calatoreasca mai…

- „Ucraina: Razboi in Donbas” și „Razboaie Secrete Descoperite: Crimeea” HISTORY Channel, lider in randul televiziunilor factuale din Romania, difuzeaza joi, 3 martie, incepand cu ora 22:00, doua documentare care trateaza cauzele razboiului din Ucraina. „Ucraina: Razboi in Donbas” (joi, 22:00) ofera o…

- Cercetare Digital Futures Index Digitalizarea are un impact pozitiv pentru Romania și, potrivit Digital Futures Index, statele avansate din punct de vedere digital sunt mai inovatoare, au economii mai competitive și mai eficiente Microsoft a lansat Digital Futures Index, o cercetare realizata recent…

- – Clienții au, acum, mai multa flexibilitate, mai multe opțiuni de livrare a coletelor, la costuri reduse; – Punctul Cargus Ship & Go cu numarul 500 s-a deschis in București, pe Șoseaua Mihai Bravu. Cargus va continua sa investeasca și anul acesta in exinderea serviciului click & collect la nivel național…

- In 2021 ROCA X și-a dublat numarul de tranzacții și valoarea acestora: a investit 3,5 milioane de EUR in 7 startup-uri noi și a avut 10 runde de follow on. Acestor reușite li se alatura triplarea capitalului disponibil de la 4 la 12 milioane EUR și inregistrarea EuVECA ce permite echipei de management…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a avut vineri o intalnire de lucru cu președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Florin Jianu. Au mai participat atat alți reprezentanți ai mediului de afaceri, cat și echipa tehnica din cadrul…

- Ne-am adunat astazi aici pentru a marca Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Acum 77 de ani, cel care a devenit de atunci simbolul suprem al crimei și al ororilor, lagarul de la Auschwitz era eliberat. Ne-am adunat astazi aici pentru ca un viitor al pacii, al toleranței și…