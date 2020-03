Vloggerul Mimi, mesaj pentru urmăritorii ei legat de coronavirus Vloggerul roman Mimi a transmis un mesaj despre coronavirus comunitații ei. Iata ce ii sfatuiește ea. Unica.ro a intrebat-o pe Mimi cum abordeaza in contentul pe care il creeaza o problema cu impact la nivel global precum coronavirus și cum se raporteaza ea, ca influencer, la acest subiect. Iata ce ne-a declarat vloggerul: „Fac tot posibilul sa imi ajut comunitatea cum pot și știu eu mai bine. Acum am putut doar sa imi sfatuiesc urmaritorii sa se spele cat mai des posibil pe maini, sa iși pastreze calmul și sa profite de zilele libere in scopuri nobile, cum ar fi dezvoltarea personala!“. Citește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

