- CFR Cluj a invins, sambata, cu scorul de 3-0, pe Academica Clinceni, in etapa 15, din Liga 1, potrivit Mediafax.CFR Cluj a deschis scorul, in minutul 52, cand Emmanuel Culio a reușit sa transforme o lovitura de la unsprezece metri, invingandu-l pe portarul Santos. In minutul 69, Traore a marcat…

- Indragiții artiști Olguța Berbec și Remus Novac se pregatesc sa devina din nou nași! Cei doi vor conduce in fața altarului un cuplu extrem de cunoscut in showbizzul romanesc. Cei carora Olguța Berbec și Remus Novac le vor deveni parinți spirituali sunt interpreta de muzica populara…

- Prima conferinta internationala din Romania a Pamantului Plat are loc in weekend (5-6 octombrie) la Cluj. Organizata de Adrian Rus (54 de ani), un roman stabilit de 30 de ani in Statele Unite, conferinta nu se bucura de succesul asteptat.

- Ciprian Deac si Mihai Bordeianu sunt singurii jucatori de la CFR Cluj care au fost selectionati de Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua partide din preliminarii. Selectionerul l-a ignorat la aceasta "dubla" pe Adrian Paun, cel care a fost în lot la meciurile cu Spania…

- Andra a fost la o nunta, unde a luat-o prin surprindere pe mireasa, acesta neștiind ca artista avea sa cante la cel mai important eveniment din viața ei. Reacția miresei in momentul in care a vazut-o pe Andra la nunta ei a impresionant-o pe artista. Cantareața a comentat momentul pe pagina sa de pe…

- In minutul 28, la un corner al lui FCSB, Arlauskis (31 de ani), portarul lui CFR, a ieșit greșit din poarta și l-a lovit cu pumnul in figura pe Bogdan Planic (27 de ani). Vezi AICI desfașurarea partidei! Vinicius a reușit sa respinga mingea din careu, dar a fost in contratimp cu portarul sau, care l-a…

- Cunoscutul dirijor al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu, Aurel Blondea s-a casatorit, astazi, religios cu soția sa Alina Victoria. Cei doi s-au casatorit civil la mijlocul lunii iulie, iar astazi au spus „Da” și in fața altarului. Petrecerea de dupa slujba religioasa…