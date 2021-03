Stiri pe aceeasi tema

- 8 martie: Ziua Internaționala a Femeii. Ce se sarbatorește de fapt in aceasta zi 8 martie: Ziua Internaționala a Femeii. Ce se sarbatorește de fapt in aceasta zi In intreaga lume, ziua de 8 martie este cunoscuta ca sarbatoarea internaționala a femeii, chiar in luna martie, care vestește sosirea primaverii.…

- 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii. Insa 8 Martie este mai mult decat atat. Reprezinta o zi in care se celebreaza drepturile obtinute de femei pe mai multe planuri, fiind denumita la inceputuri Ziua Internationala a Femeilor Muncitoare. Iata cum a luat naștere aceasta tradiție.Ziua Internaționala…

- Pe data de 8 Martie sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Acesta zi in Romania este un prilej de a sarbatorii femeia in rolul ei de mama și de soție. Dar ziua de 8 Martie are o insemnatate mult mai mare in multe parți din intreaga lume. In aceasta zi se sarbatoresc realizarile femeii și in egala…

- Deja toata lumea știe cat de mult se iubesc Vladuța Lupau și Adi Rus, insa v-ați intrebat vreodata cine este barbatul celebru dupa care artista de muzica populara este topita in mare, mare secret? Chiar soțul sau a dat-o de gol. Vei ramane surprins.

- Vladuța Lupau și soțul petrec o vacanța superba departe de țara, tocmai in Maldive, acolo unde se bucura de mare și de soare. Cu aceasta ocazie, cei doi petrec și ziua de naștere a fotbalistului, care implinește 27 de ani. Și pentru ca Vladuța Lupau este o soție iubitoare, aceasta i-a facut și o surpriza…

- Bucurie mare pentru Ruby! Data de 28 ianuarie reprezinta o zi extrem de importanta pentru ea, deoarece artista implinește astazi frumoasa varsta de 32 de ani! Și cum o astfel de ocazie speciala nu avea cum sa treaca fara sa fie sarbatorita, prietenii și iubitul ei, Robert, au avut grija sa-i aduca zambetul…

- Al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, a implinit astazi 81 de ani. S-a nascut in anul 1940, in satul Radulenii Vechi, raionul Florești. Și-a facut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o in 1962. Este membru al Academiei de Științe Sociale din Federația…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Daca in viața profesionala lucrurile merg foarte bine pentru tanara clujeanca, același lucru se poate spune și despre cea personala.