Vladimir Putin a sosit vineri la concertul „Primavara Crimeii" in complexul sportiv „Luzhniki" din Moscova. Concertul este programat sa coincida cu aniversarea reunificarii Crimeei cu Rusia, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, peste 200 de mii de oameni sunt prezenți la el. In timp ce in Ucraina se moare, Vladimir Putin și-a scos propaganda pe stadion. Rușii […]