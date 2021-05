Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se confrunta periodic cu tentative ale unora de „a mușca” ceva de la ea, insa ea „le va sparge dintii” tuturor celor care intentioneaza sa faca aceasta, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul unei sedinte a comitetului organizatoric rus „Pobeda”.

- Rusia este interesata sa atraga mediul de afaceri strain in proiecte importante, a declarat președintele Vladimir Putin la intalnirea cu șefii unor mari companii din Franța. De asemenea, liderul de la Kremlin a calificat speculațiile legate de ”Nord Stream-2” drept manifestare a unei concurențe neloiale,…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse le-a cerut statelor CSI sa-și evacueze pana pe 15 iunie cetațenii care se afla ilegal pe teritoriul țarii. In caz contrar, Moscova va fi nevoita sa recurga la masuri dure, a declarat prim-viceministrul de Interne, Aleksandr…

- Printul Philip a fost o personalitate istorica, remarca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in telegrama de condoleante trimisa la Londra dupa moartea consortului reginei Elisabeta a Regatului Unit, potrivit Agerpres. Citește și: 'As vrea foarte mult sa merg in Rusia... cu toate ca ticalosii…

- Rusia lucreaza la o ”super-arma” - o torpila nucleara capabila sa cauzeze tsunamiuri radioactive -, iar submarine concepute sa transporte aceasta arma invizibila pe radar ar fi efectuat deja teste in vederea unor teste nucleare ale acestei torpile - Poseidon - , dezvaluie CNN. Poseidon este…