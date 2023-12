Stiri pe aceeasi tema

- NATO: 'Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca acolo'In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un ”risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa sa nu se opreasca acolo, avertizeaza joi, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis soldaților care au luptat in Ucraina ca va candida din nou la alegerile prezidențiale din 2024, o decizie care ii va permite fostului spion KGB sa ramana la putere cel puțin pana in 2030. Vladimir Putin a transmis ca va candida pentru un nou mandat prezidențial…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 8 decembrie, ca va candida din nou, pentru a cincea oara, la alegerile prezidențiale de anul viitor, ce urmeaza sa fie organizate in luna martie, anunța agenția rusa de presa de stat TASS.Anunțul a fost facut de Putin la Kremlin, dupa ce i-a decorat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va face pace in Ucraina inainte de a cunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale din SUA preconizate sa aiba loc in noiembrie 2024, a declarat marti un inalt responsabil al Departamentului de Stat american pe fondul ingrijorarilor ca o potentiala victorie a fostului…

- Ucraina a anuntat miercuri ca Rusia a bombardat peste o suta de localitati in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai amplu bombardament in cadrul unui singur atac de la inceputul anului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu are niciun rival credibil care sa-i conteste puterea, a apreciat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un moment in care Moscova lanseaza pregatirile pentru alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie a anului viitor, relateaza AFP.Camera superioara…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030.In cadrul unei…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu impartașește opinia liderilor unor alte state cu privire la “atitudinea negativa” fața de Vladimir Putin, al carui stat duce de mai bine de un an și jumatate un razboi de cucerire impotriva Ucrainei. Erdogan a declarat acest lucru la New York, in fața unui grup…