Vladimir Putin: Căsătoria nu este posibilă decât între un bărbat și o femeie Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca o casatorie nu este posibila decât între "un barbat și o femeie", susținând ideea de a fixa acest principiu în Constituția țarii, scrie AFP.



"O casatorie este o uniune între un barbat și o femeie", a afirmat Putin, în cadrul unei întâlniri cu grupul de lucru format de Kremlin pentru a analiza reforma constituționala propusa în ianuarie de șeful statului.



"Este o idee buna și trebuie sa fie susținuta. Trebuie acum sa reflectam de ce maniera sa fie formulata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

