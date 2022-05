Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri indexarea pensiilor cu 10% incepand cu 1 iunie.

- Sancțiunile Occidentului impotriva Rusie au generat pierderi considerabile, dar nu pentru mult timp. Rusia crede ca a evitat o criza financiara, in condițiile in care moneda sa crește. In același context, datele economice se imbunatațesc, dar strategii spun ca cifrele ascund unele adevaruri urate pentru…

- De la 1 mai, Republica Moldova va plati in euro și in ruble livrarile de gaze efectuate de Gazprom, a declarat Vadim Cheban, președintele Consiliului de administrație al SA Moldovagaz, intr-un interviu acordat pentru Newsmaker.md. El a explicat ca Moldovagaz a platit si in trecut Gazprom in diferse…

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele de bani pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina, potrivit Nexta. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Consiliul National al Audiovizualului a adresat in ședința care a avut loc marti, 1 martie, o recomandare televiziunilor ca, ținand cont de razboiul dintre Rusia și Ucraina și de știrile vehiculate inclusiv pe rețelele de socializare, informarea telespectatorilor sa se faca „doar din surse oficiale”.Cristina…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…