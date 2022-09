Stiri pe aceeasi tema

Peste 1,2 mii de voluntari din Crimeea sunt instruiți sa indeplineasca sarcini in cadrul razboiului din Ucraina, iar in aceste momente se formeaza inca doua batalioane, a anunțat șeful republicii Serghei Aksyonov.

Vladimir Putin a refuzat un acord provizoriu cu Kievul la care s-a ajuns in urma negocierilor organizate la inceputul razboiului intre cele doua parți și care i-ar fi satisfacut dorința ca Ucraina sa ramana in afara alianței NATO, optand in schimb sa continue operațiunile militare, potrivit unor…

Presedintele rus Vladimir Putin a respins miercuri acuzatiile potrivit carora, prin campania sa militara in Ucraina, Rusia a incalcat dreptul international, si a numit din nou guvernul ales al Ucrainei drept un "regim nelegitim", spunand ca acesta a aparut dupa 'lovitura de stat' din 2014, relateaza…

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat amplasarea de personal inarmat in apropierea fiecarei școli din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a spus prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti "

Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul apararii rus Serghei Soigu a afirmat marti ca Rusia nu are nevoie sa utilizeze arme nucleare in Ucraina, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Armata rusa a distrus vineri, intr-un atac comis in estul Ucrainei, un radar de fabricatie americana si a doborat doua rachete lansate de sisteme mobile de artilerie HIMARS, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.

Hackerii nord-coreeni se afla cel mai probabil in spatele unui atac de saptamana trecuta soldat cu furtul a 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, au concluzionat trei firme de investigații digitale, conform Reuters.