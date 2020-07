Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret pentru punerea in aplicare a pachetului de amendamente la Constitutia Federatiei Ruse care ii vor permite sa se mentina la putere pana in 2036, informeaza dpa. Amendamentele intra in vigoare din 4 iulie, conform decretului publicat pe site-ul Kremlinului. "Cetatenii Rusiei au ales si, in conformitate cu aceasta decizie, am semnat un decret privind publicarea oficiala a Constitutiei cuprinzand amendamentele", a declarat Putin in timpul unei intalniri televizate cu oficiali rusi de rang inalt. Setul de amendamente a primit o aprobare zdrobitoare…