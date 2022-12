Stiri pe aceeasi tema

- Purtand drapele ale Republicii Cehe, ale NATO, UE si Ucrainei, multi dintre manifestantii de duminica si-au exprimat sustinerea fata de Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in contrast cu protestul de vineri, la care organizatorii ce se opun NATO si UE au cerut guvernului ceh sa negocieze…

- Presedintele SUA, Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia președintelui rus, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters și Agerpres. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, cea mai mare din Europa, va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza agentia…

- Unii profesioniști ruși in tehnologie, bancheri și jurnaliști de la instituțiile media de stat nu vor fi chemați sa serveasca militar pe frontul din Ucraina, ca parte a acțiunii de mobilizare a Rusiei, a anunțat vineri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat de presa citat de Reuters . Va amintim…

- Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Moscova incearca sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin a declarat miercuri, la Forumul Economic din Vladivostok, ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala. Liderul de la Kremlin…