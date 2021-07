Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a amenintat marti ca va opri tranzitul bunurilor din Uniunea Europeana prin Belarus catre Rusia si China, ca reactie la sanctiunile UE, transmite Reuters. UE a impus luna trecuta sanctiuni economice ample Belarusului, avand ca tinta principalele industrii…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film “Moscova nu crede in lacrimi” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie “Gherasimov” din Moscova (VGIK). “Tocmai am aflat…

- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters, anunța Agerpres. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Prima runda a summitului presedintilor american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, s-a incheiat miercuri la Geneva dupa aproape doua ore, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia TASS, citata de Reuters. Dupa o scurta pauza, discutiile s-au reluat…

- Vladimir Putin isi afiseaza sustinerea fata de Aleksandr Lukasenko, in urma unor critici occidentale dure si unor masuri adoptate de Uniunea Europeana (UE) impotriva Minskului, dupa deturnarea unui avion de linie cu scopul arestarii unui opozant al liderului belarus care se afla la bord, relateaza…

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax. Putin are programata joi o intrevedere…