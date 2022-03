Stiri pe aceeasi tema

- Directorul serviciilor ruse de informatii extrene (SVR) Serghei Nariskin acuza joi Occidentul, intr-un text plin de amenintari, de faptul ca incearca "sa distruga" Rusia si justifica invazia Ucrainei prin vointa Kievului de a se dota, in opinia sa, cu arma nucleara, relateaza AFP. "Mastile cad. Occidentul…

- Rusia desfasoara exercitii militare cu submarine nucleare in Marea Barents, dar si cu lansatoare mobile de rachete in padurile din Siberia. Activitatea armatei ruse a fost inregistrata dupa ce Vladimir Putin a avansat perspectiva unei escaladari nucleare cu Occidentul in privinta Ucrainei, dand ordin…

- In jur de 800 de persoane au fost arestate in Belarus dupa ce au ieșit in strada fața de referendumul organizat duminica pentru adoptarea modificarii Constituției, care ii permite țarii sa gazduiasca arme nucleare rusești pe teritoriul sau, relateaza Reuters.Votul a declansat in Belarus cele mai mari…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- „Germania ne-a impiedicat recent sa obtinem incarcaturi de arme anti-drona si sisteme impotriva tragatorilor de elita in cadrul cooperarii cu NATO si care sunt arme exclusiv defensive”, a declarat Zelenski intr-un interviu pentru ziarul italian La Repubblica, pe care presedintia l-a publicat integral…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Vladimir Putin a susținut joi ca populația de limba rusa din estul Ucrainei aflata în razboi, o zona aflata în prezent în centrul noilor tensiuni între Moscova și Occident, sufera din cauza „rusofobie”, un „prim pas catre genocid”, scrie AFP."Trebuie…