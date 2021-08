Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare fara precedent din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. „Amploarea si natura catastrofelor naturale in anumite regiuni este absolut…

- Liderul de la Kremlin a cerut guvernului sa „acționeze rapid și eficient” in fața problemelor de mediu. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat ingrijorarea sambata, 14 august, cu privire la dezastrele naturale de o magnitudine „ fara precedent ” din Rusia, confruntata cu incendii forestiere devastatoare…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri ca o nava militara din Rusia a tras focuri de avertisment impotriva HMS Defender al Marinei Regale britanice. Acest lucru s-a intamplat chiar dupa ce distrugatorul a intrat in apele rusești din Marea Neagra, apoi un avion aparținand Rusiei a lansat mai multe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joseph Biden, la Geneva, a fost “foarte constructiva”, anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. „Discutiile au fost foarte constructive, nu a existat ostilitate, ambele parti au manifestat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joe Biden, la Geneva, a fost „foarte constructiva”, anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. El a declarat ca ambele parti au convenit in legatura cu revenirea diplomatilor expulzați…

- Arestarea lui Aleksei Navalnii a starnit un val de controverse la nivel internațional, dar și proteste violente pe teritoriul Rusiei. Cu toate acestea, opozantul este in continuare dupa gratii, iar situația sa medicala este una precara. Intr-un interviu acordat rețelei americane NBC News, Vladimir Putin…

- In discursul ținut la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, președintele rus, Vladimir Putin, i-a invitat vineri pe cetațenii straini sa se vaccineze in Rusia, insa, contra cost, și a cerut Guvernului sa puna la punct detaliile pana la sfarșitul acestei luni, relateaza CNBC . „Putem oferi cetațenilor…

- ”Trebuie sa gasim un mijloc de reglare a relatiilor, care se afla acum la un nivel foarte rau”, a anuntat Putin la SPIEF. Liderul de la Kremlin considera ca principalul motiv al tensiunilor cu Statele Unite nu sunt diferendele politice, ci o vointa americana de ”indiguire” a Rusiei. ”Noi nu avem dezacorduri…