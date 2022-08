Stiri pe aceeasi tema

Omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert, a cumparat de la ING Bank creanța pe care banca o mai avea asupra Mediafax Group, intrand, astfel, pe piața media, cu titlurile lui Adrian Sarbu din aceasta companie, transmite profit.ro, confirmand astfel informații publicate anul trecut…

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca in Romania se va investi puternic in energie regenerabila in urmatorii ani, sumele avansate fiind de 7-8 miliarde de euro.

Transferul de proprietate de la fabrica Ford Craiova a fost finalizat, iar noua companie se numește Ford Otosan Craiova. Noii proprietari anunța o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica din Oltenia, scrie Mediafax.

Banca Transilvania, cea mai mare banca dupa active de pe piata locala, estimeaza ca in 2022 economia va creste cu 3,8% fata de 2,9%, cat este prognoza guvernului Ciuca, iar PIB-ul va ajunge la 277 de miliarde de euro fata de 240 miliarde de euro in 2021.

Forțele ruse au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime.

In 2021, investițiile eMAG au depășit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani grupul va continua sa investeasca 2,2 miliarde de lei in planul sau de transformare in ecosistem regional de comerț online.

Skoda, subsidiara a grupului german Volkswagen, este increzatoare ca firma mama va lua o decizie privinta celei de-a patra sa fabrica de baterii in Europa cel tarziu pana la finalul lui 2023, a anuntat marti Michael Oeljeklaus, membru al Consiliului de Administratie al producatorului auto ceh, transmite…

Aproape 300 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu doza a patra, in prima zi cand aceasta a fost disponibila, anunța Ro-Vaccinare. Autoritațile anunța și lista medicilor de familie care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID-19.