Vlad Voiculescu și-a povestit viața și a publicat diploma de studii pe Facebook Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria. „Eram in clasa a XI-a cand m-am gandit prima data sa plec la studii in strainatate, in 1999. Era mai degraba o fantezie, fiindca traiam inca vremurile in care nu se putea ieși din țara fara viza”, iși incepe povestea vieții mai mult profesionale pe care Vlad Voiculescu și-o expune pe Facebok. . Ministrul Sanatații a facut acest lucru dupa ce au aparut speculații in spațiul public, cu privire la faptul ca i-ar lipsi studiile superioare. Vlad… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

