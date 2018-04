Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au fost implicați azi in meciuri din etapa a 24-a din Rusia. Eric Bicfalvi, fotbalistul celor de la Ural, a marcat in remiza reușita de echipa sa pe teren propriu cu Rubin Kazan, echipa lui Gabi Enache, scor 1-1. Bicfalvi a fost titular, a marcat golul de 1-1 in minutul 73 și a fost eliminat…

- Fotbalistul echipei NK Istra, Cosmin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, joi, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei Rudes Zagreb, in etapa a XXVII-a a campionatului Croatiei.Matei, care a jucat pana in minutul 75, a deschis scorul in minutul 21. Gazdele au egalat prin Entrena…

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- Fotbalistul echipei Deportivo La Coruna, Florin Andone, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levante, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. La Coruna a jucat in inferioritate numerica din minutul 34, iar oaspetii au revenit de la 0-2.Andone,…

- Formatia Mouscron, antrenata de Mircea Rednic, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa KV Mechelen, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Belgiei, in care Dorin Rotariu a inscris un gol.Rotariu, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 47, cu o lovitura cu capul.…

- FC Viitorul a disputat, astazi, o noua partida de verificare in cantonamentul de la Belek Turcia , impotriva formatiei Kapaz din Azerbaidjan.Partida s a incheiat la egalitate, scor 1 1 1 0 , dupa un meci in care constantenii au fost cei care au dictat ritmul jocului, dar au inscris o singura data.Viitorul…

- Vlad Morar a marcat pentru Panetolikos, in meciul cu Panionios. Este antrenat de un nume mare in Grecia. Panetolikos, locul 12 din 16 in prima liga din Grecia (retrogradeaza ultimele doua formații), a remizat, scor 1-1, in meciul de pe teren propriu cu Panionios grație reușitei lui Vlad Morar. Atacantul…