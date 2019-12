Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa eliberarea sa inainte de termen, fostul premier Vlad Filat a oferit primul sau interviu pentru portalul tribuna.md. El a declarat ca a iesit la libertate perfect legal si ca nu-si vede viitorul in politica.

- Horoscopul zilei de vineri, 22 noiembrie. Intrarea Soarelui in zodia Sagetatorului aduce schimbari majore in vieților nativilor nascuți sub acest semn. In plan personal se remarca zodia Rac, cea care va avea parte de surprize placute și de o zi excelenta alaturi de persoana iubita. Iata ce iți rezerva…

- Analistul Corneliu Ciurea a comentat mesajul transmis de Vladimir Plahotniuc prin intermediul unei rețele de socializare, in care fostul lider al PDM a precizat ca nu a fost implicat in niciun fel in producerea schimbarilor recente din politica moldoveneasca.

- Foștii membri ai ALDE care au ramas alaturi guvernul Dancila dupa ieșirea lui Calin Popescu-Tariceanu au ales conducerea partidului pe care l-au constituit dupa excludere, Partidul Forța Naționala (PFN). Ca președinte interimar a fost ales Teodor Meleșcanu, potrivit G4media.ro. De asemenea, Consiliul…

- Un barbat care executa o sentinta de inchisoare pe viata pentru crima sustine ca si-a ispasit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. In 2015, detinutul a fost transportat de la Penitenciarul din Iowa la spital, unde inima i-a fost repornita de cinci ori.

- "Din pacate, noi ne-am luptat cu multi din partidul nostru. Acest guvern nu a cazut pentru ca nu am fost noi puternici, ci pentru ca am crezut foarte mult in cei de langa noi, din jurul nostru, oameni care te astepti sa vina la lupta, fara sa te gandesti ca te inteapa in spate. Uite ca, din pacate,…

- Liderul Fortelor Democrate Siriene (FDS) a estimat ca trebuie urmata "o cale politica" pentru solutionarea problemelor din Siria, in pofida faptului ca el nu are "nicio incredere" in Rusia si regimul sirian, informeaza AFP. "Nu avem nicio incredere, insa problemele Siriei nu pot fi rezolvate…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD nu mai este coordonatorul campaniei la prezidentiale. Decizia a fost luata vineri seara, in urma intalnirii informale a conducerii partidului. Viorica Dancila a spus ca nu este o sanctiune, ci dorinta mai multor persoane de a se implica in aceasta campanie. Mihai…