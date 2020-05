Stiri pe aceeasi tema

- N.Dumitrescu Ca urmare a punerii in practica a masurilor de protecție impotriva imbolnavirii cu noul virus, rand pe rand, muzeele prahovene iși redeschid porțile pentru public, dupa ce acestea au fost inchise odata cu decretarea starii de urgența la nivel național. Astfel, incepand de astazi, se poate…

- Pe perioada starii de alerta, regulament special de vizitare Nicoleta Dumitrescu Dupa Gradina Botanica de la Bucov, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a redeschis inca una dintre secțiile sale exterioare. Este vorba despre Muzeul Petrolului, cei care ii vor trece pragul fiind obligați sa…

- Reprezentantii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș anunța ca muzeul va reveni la programul inițial de vizitare (marți-duminica, orele 10-16.30, ultimul bilet) incepand cu data de 26 mai 2020, tinand seama de toate recomandarile pentru siguranta publica necesara reluarii activitatii.…

- In aceasta perioada dificila, in care distantarea sociala a devenit un laitmotiv al vietii cotidiene si majoritatea activitatilor se desfasoara in conditii speciale, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova propune publicului o alta abordare a interactiunii dintre vizitatori si muzeu, prin prezentarea…

- Biblioteca s-a redeschis de la ora 8:00, iar accesul este permis doar in spațiile libere, nu și in salile de lectura, in numar limitat, pentru a evita aglomerarea. Accesul se va face numai prin intrarea dinspre bd. Mircea Voda, iar ieșire pe ușile dinspre bd. Unirii. Programul de lucru al Bibliotecii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare privind conferirea Medaliei Aniversare „Centenarul Marii Uniri”, respectiv privind conferirea Medaliei Comemorative „Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului”. Astfel, in semn de apreciere pentru efortul depus in…

- Mioveni. Magazinele și agenții de prestari servicii, program de funcționare zilnic pana la ora 21.00. In contextul prevenirii riscului de raspandire și infectare cu coronavirus – COVID-19, in baza Decretului privind instituirea Starii de Urgența pe teritoriul Romaniei, respectand dispozițiile Ordonanțelor…

- In judet, institutiile de cultura continua sa gazduiasca, la inceputul lunii martie, numeroase manifestari dedicate primaverii si universului feminin. Astfel, la sediul Muzeului „Conacul Bellu” din Urlati, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, publicul este asteptat sa participe…