- Camille Vasquez, celebra avocata a actorului Johnny Depp, care l-a ajutat sa caștige procesul intentat de fosta lui soție, Amber Heard, le-a facut o vizita in arest fraților Andrew și Tristan Tate. Celebra avocata a mers sa se intalneasca cu cei doi barbați acuzați de trafic de persoane și viol. Aceștia…

- Aceasta nu este insa prima vizita șoc. Tot in acesta luna, frații Tate au fost vizitați in arest și de consulul general al Statelor Unite ale Americii dar și de un membru al consulatului Marii Britanii pentru a vedea condițiile in care stau cei doi.Frații Tate se afla in arest, fiind investigați de…

- Vinurile din Republica Moldova au atras atenția criticului de vinuri Jancis Robinson, care le-a descris ca fiind „rodul investițiilor considerabile in podgorii și pivnițe”. Autoarea articolului din Financial Times menționeaza ca R. Moldova este statul cu cea mai mare densitate de podgorii per capita…

- Patru instituții de cultura din subordinea Consiliului Județean Botoșani au aplicat pe Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Patrimoniului Cultural, o linie de finanțare deschisa de catre guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Ambasadei de la București.

- Celebrul jurnalist Grant Wahl a murit, asearaa, in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea meciul de fotbal dintre Argentina și Olanda de la Cupa Mondiala. Ziaristul american Grant Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani. Apropiații sai spun ca muncea enorm și ar fi…