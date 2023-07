Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reuters. Fotografiile il infatiseaza pe papa Francisc…

- Zeci de angajați care lucreaza in departamente precum marketing, securitate, managementul programelor, strategia de conținut, confidențialitate și comunicarea corporativa au anunțat pe LinkedIn ca au fost disponibilizați, in cel mai recent val de concedieri derulat de Meta, relateaza Reuters.Aceste…

- Echipajele de urgenta au evacuat peste 600 de sateni din vestul Spaniei peste noapte, in timp ce un incendiu pus pe seama piromanilor a devastat pana la 8.000 de hectare in apropierea granitei cu Portugalia, au declarat oficiali citati de Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS Ucraina dezminte anunțul…

- Apple restricționeaza folosirea ChatGPT al OpenAI de catre angajați, dar și a altor instrumente de inteligența artificiala, scrie Reuters, precizand ca Apple lucreaza la propria tehnologie de acest fel.

- Italia si aliatii sai din Uniunea Europeana pot bloca reglementarea Euro 7, care ar inaspri si mai mult normele privind poluarea produsa de vehicule din 2025, a afirmat marti la Verona ministrul italian al transporturilor, Matteo Salvini, relateaza Reuters. Propunerile UE privind Euro 7 sunt „in mod…

- Guvernul Portugaliei a prezentat joi un proiect de lege pentru a extinde interzicerea fumatului in zonele exterioare, inclusiv terasele acoperite, și pentru a restricționa vanzarile de tutun, relateaza Reuters.„Cu acest amendament, vom incepe astazi sa protejam adulții de maine”, a declarat ministrul…

- Un barbat a impuscat mortal trei persoane si apoi s-a sinucis, duminica, in orasul portughez Setubal, la circa 45 km sud de capitala Lisabona, relateaza CNN Portugalia, preluat de Reuters, citat de Agerpres.Comisarul de politie Joao Freire a declarat pentru Reuters ca "exista patru morti, care ar…

- In ultimele saptamani, grevele au avut loc in Franța, Portugalia, Marea Britanie, Germania și Spania, și se preconizeaza ca astfel de acțiuni se vor desfașura și in perioada urmatoare, ceea ce ar putea conduce la intreruperea zborurilor de sarbatorile de Paște, conform declarațiilor oficiale ale companiilor…