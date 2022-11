Cred ca rareori titlul de Cetatean de onoare al Timisoarei a fost acordat cu mai multa inspiratie decat in cazul lui Daniel Vighi. Si asta dincolo de contextul emotional si totodata dificil, reputatul scriitor, universitar, activist civic etc. fiind pe un pat de spital. Fara a reduce meritele altor intelectuali timisoreni, cred ca din scrierile si ... The post Vizionarismul lui Daniel Vighi sau ce a mai ramas din spiritul Timisoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .