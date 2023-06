Locuitorii de pe str. Magnoliei, str. Afinului, str. Merișorului din Baia Sprie raman fara apa vineri, 9 iunie, pana la ora 15.00 din cauza unei conducte sparte. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp”, transmite vitalmm.ro . Vlad HERMAN The post VITAL: Program intervenții in Baia Sprie, vineri, 9 iunie appeared first on ZiarMM .