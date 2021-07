Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pod se inalta de marti deasupra raului Tibru, insa doar pentru cateva zile: artistul francez Olivier Grossetete a reconstruit din carton Ponte Farnese, proiectul nerealizat al lui Michelangelo, si l-a suspendat in aer cu ajutorul unor baloane aerostatice, spre uimirea trecatorilor, relateaza…

- Grupul celor sapte puteri economice (G7) va elabora un plan masiv de construire de infrastructuri in tarile in dezvoltare, cu obiectivul de a contracara initiativa de acelasi fel a Chinei denumita Belt and Road, sau Noul Drum al Matasii, au anuntat sambata diplomati si Casa Alba in timpul summitului…

- USR PLUS a anunțat miercuri ca l-a exclus din partid pe Cezar Baciu, consilierul care a votat alaturi de consilierii PNL și PMP bugetul municipiului Iași. Bugetul municipiului Iasi pentru anul 2021 a fost adoptat in cadrul sedintei de miercuri a Consiliului Local. La cea de-a treia incercare de a vota…

- Radisson Hotel Group relanseaza hotelul Radisson Blu București, in urma unei investiții de 24 milioane de euro. De asemenea, numarul de camere al hotelului va crește la 623, iar lobby-ul și gradina va fi trenformate. Hotelul Radisson Blu București a fost cumparat in 2017 de Revetas și Cerberus Capital…

- Cercetatorii de la Universitatea Cambridge, din a caror echipa face parte si Filip Boskovic, biolog din Serbia, specializat in biologie moleculara, au dezvoltat un test, care se pare ca va „da lovitura” la capitolul Covid. Astfel, se presupune ca acest test va inregistra mai rapid și mai sigur decat…

- Banca Mondiala imprumuta suma de 100 de milioane de euro Romaniei pentru renovarea a 55 de școli. Aproximativ 100 de cladiri ce apartin de 55 de scoli din Romania vor fi renovate prin acest proiect aprobat de Consiliul de Administratie al Bancii Mondiale.Proiectul implementat de Ministerul Educatiei…