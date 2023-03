Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea – Iga Swiatek 2-6, 3-6, in sferturi, la Indian Wells. Romanca nu a avut nicio șansa in duelul cu liderul WTA, și a cedat in minimum de seturi. Cu toate acestea, Cirstea și-a asigurat un cec de aproximativ 180.000 de dolari, grație parcursului de la turneul american. Sorana Cirstea si…

- Sorana Cirstea iși continua prestațiile excelente de la Indian Wells. A caștigat in trei seturi meciul cu Caroline Garcia și s-a calificat in sferturile turneului unde o va infrunta pe Iga Swiatek, liderul clasamentului profesionist. Jucatoarea din Romania este convinsa ca prestațiile bune din ultima…

- Sorana Cirstea a renascut sub comanda noului antrenor și a reușit una dintre surprizele de la Indian Wells. Jucatoarea din Romania a invins-o in trei seturi pe Caroline Garcia, sportiva care in anul 2022 s-a impus la Turneul Campioanelor. In batalia pentru un loc in semifinale o va infrunta pe Iga Swiatek,…

- Sorana Cirstea iși continua marșul triumfal de la Indian Wells și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000. Jucatoarea din Romania nu a avut nicio emoție in meciul cu Bernarda Pera și s-a impus in doua seturi. In turul urmator va avea o adversara din top 10 mondial. Sorana Cirstea…

- Indian Wells, primul turneu WTA 1000 al anului, și-a aflat structura, in aceasta dimineața. Romania are doua reprezentate la simplu, dar Irinei Begu și Soranei Cirstea li se poate adauga și Gabriela Ruse, care e in ultimul tur al calificarilor. Sorana Cirstea este pe jumatatea de tablou a liderului…

- Gabriela Ruse nu a reușit sa ajunga pe tabloul principal al turneului „WTA 1000” de la Indian Wells, sportiva noastra fiind invinsa in ultimul tur al calificarilor de Cristina Bucșa, jucatoare nascuta la Chișinau. A doua favorita din calificari, Bucșa (90 WTA) s-a impus dupa doua ore de joc in fața…

- Simona Halep platește scump faptul ca nu a mai jucat niciun meci oficial de mai bine de șase luni. Jucatoarea din Romania, suspendata provizoriu pentru dopaj, a inceput saptamana pe locul 19 WTA, dar in clasamentul „live” este mult mai jos. Iar lucrurile vor fi și mai serioase dupa turneul de la Indian…

- Simona Halep primește o noua lovitura. Asociația de Tenis Feminin (WTA) a anunțat luni, 13.02.2023, noul clasament mondial, iar sportiva din Romania a ajuns pe locul 16, in condițiile in care nu a mai jucat niciun meci oficial de la finalul lunii august 2022. Iga Swiatek ramane pe primul loc in clasamentul…