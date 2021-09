Stiri pe aceeasi tema

- Vista Bank a finalizat, astazi, achizitia a 100% actiuni in Credit Agricole Romania, dupa ce a obtinut toate aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si Consiliului Concurentei. Domnul Georgios Athanasopouos, Director General al Vista Bank: “Suntem incantati de achizitia…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro in primele sapte luni, comparativ cu 1,222 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 224%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Consilier de strategie in cadrul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu a explicat pentru Libertatea cum de s-a ajuns la o prognoza de 5,6% a inflației pentru sfarșitul anului și ce rol joaca aici liberalizarea pieței energiei. Acesta spune ca intreaga planeta sufera un șoc inflaționist…

- Investitiile straine directe in Romania au insumat 2,432 miliarde de euro, in crestere cu 1,674 miliarde de euro de la 758 milioane de euro in perioada ianuarie - mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate miercuri. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit…

- Piața de fuziuni si achizitii din Romania s-a ridicat la circa 1,4 miliarde de euro pentru tranzacțiile cu valoare comunicata și necomunicata, in prima jumatate a acestui an, arata o analiza Deloitte....

- Valoarea totala a pietei de fuziuni si achizitii din Romania pentru tranzactiile cu valoare comunicata si necomunicata este estimata la aproximativ 1,2 - 1,4 miliarde de euro, in prima jumatate a acestui an, in crestere usoara fata de valoarea pietei in primele sase luni ale anului trecut, de 1-1,2…

