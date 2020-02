Virusul ucigaş afecteată brandul Apple. Compania închide toate magazinele ”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari ale expertilor din domeniul sanatatii, inchidem birourile noastre corporative, magazinele si centrele de contact din China continentala, pana pe 9 februarie" , a anuntat Apple intr-un comunicat, anuntand ca asteapta sa redeschida magazinele, ”cat mai curand posibil”. Apple inchisese inainte trei magazine in China, din cauza ingrijorarilor legate de raspandirea virusului. Compania se alatura altor retaileri straini, printre care Starbucks si McDonald’s, care au inchis temporar magazine, ca masura de precautie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

