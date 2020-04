Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu trebuie sa mai fie dependenta de importurile din China, a declarat Virgil Popescu, ministrul economiei, intr-un interviu acordat HotNews.ro. Acesta spune ca incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, companiile romanești vor putea asigura peste 60-70% din necesarul intern de materiale sanitare.…

- ​Industria auto din România vrea sa ajute economia româneasca si sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide, si va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respiratie destinat bolnavilor de coronavirus, a anuntat,…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- ”Astazi a inceput producția primelor maști in Romania! Cu toate ”motoarele” turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor și testul de producție. In scurt timp vor produce 150.000 de maști pe zi - peste 4 milioane de maști lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucați pe…

- Cel mai mare producator de cosmetice din Romania obtine aprobare pentru productia de dezinfectanți. Ministru: Saptamana viitoare incepe si productia de masti O serie de producatori romani doresc sa-si modifice sau sa achizitioneze linii de productie de masti si combinezoane sanitare, iar saptamana viitoare…

- Ministrul desemnat al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca nu s-a pus problema, in discutia de marti cu seful OMV, Reiner Seele, de retragerea companiei din proiectul Neptun din Marea Neagra si ca reprezentantii investitorilor nu au inaintat niciun termen in care ar trebui sa fie schimbata legislatia…

- Ministrul desemnat al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca nu s-a pus problema, in discutia de marti cu seful OMV, Reiner Seele, de retragerea companiei din proiectul Neptun din Marea Neagra si ca reprezentantii investitorilor nu au inaintat niciun termen in care ar trebui sa fie schimbata legislatia…