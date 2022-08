Stiri pe aceeasi tema

- 127 de proiecte de investiții in drumuri, apa și canalizare depuse de catre autoritațile locale din județul Botoșani au fost aprobate de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și vor primi finanțare prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoarea…

- Romanii prejudiciati in urma prabusirii Fondului National de Investitii (FNI) in urma cu 22 de ani si care nu si-au primit inca compensatiile cuvenite vor fi despagubiti direct de la bugetul de stat, scrie Profit.ro, care a analizat un document guvernamental.Potrivit documentului citat de publicația…

- Investitii de peste 80 milioane euro in ambulatoriile de specialitate, cu bani din PNRRMinisterul Sanatatii a lansat in consultare publica astazi, 25.07.2022, Ghidul solicitantului pentru selectarea a cel putin 30 de Unitati de asistenta medicala ambulatorie printr un apel deschis aferent Componentei…

- Investiții importante in modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din Alba: Proiectele de rețele ale primariilor vor avea prioritate in implementare Investiții importante in modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din Alba: Proiectele de rețele ale primariilor vor…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Guvernul a aprobat joi ordonanța pentru acordarea de granturi pentru investiții in vederea refacerii capacitații de reziliența a IMM-urilor. Bugetul alocat este de 400 de milioane de euro, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor europene, Marcel Bolos.

- In Camera Deputaților se dezbate Legea offshore, iar ministrul Energiei, Virgil Popescu și liderul AUR, George Simion, și-au aruncat cuvinte grele. George Simion l-a acuzat pe Virgil Popescu ca este ”un ministru hoț”, in timp ce Virgil Popescu i-a replicat ”Pașol na turbinca, Iuri!”. Fii la…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in parteneriat cu U.A.T. Municipiul Pitești au realizat proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane…