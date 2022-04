Impreuna cu viceprim-ministrul Sorin Grindeanu am avut astazi o intalnire de lucru cu presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a scris Virgil Popescu intr-o postare. MInistrul afirma ca a pus accent pe intarirea cooperarii in domeniul energiei, in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania si Turcia. ”In actualul context geopolitic si de securitate parteneriatul este prioritar, iar resursele energetice nu trebuie sa fie folosite ca arme de santaj. I-am transmis ca Romania sustine dezvoltarea Coridorului Sudic de Gaze si incurajam parteneriatul dintre cele doua state in vederea…