- Liderul grupului PNL de la Camera Deputatilor, Gabriel Andronache, afirma ca toti primarii USR au depus cereri de finantare pentru programul Anghel Saligny, ceea ce, in opinia sa, demonstreaza utilitatea programului. Deputatul liberal considera ca acest demers al primarilor arata ca alesii locali USR…

- Miercuri, 10 noiembrie, a fost publicata lista proiectelor acceptate in cadrul primei sesiuni a programului de finanțare ”ElectricUp”, in urma finalizarii etapei de evaluare și in limita bugetului aprobat pentru primul ciclu de finanțare in suma de 476 milioane de lei. Totodata, a fost publicata și…

- Guvernul se reuneste joi, 28 octombrie, intr-o sedinta in cadrul careia ar urma sa se aprobe suplimentarea bugetului alocat pentru voucherele acordate persoanelor vaccinate."Am vorbit acum de acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul,…

- MADR anunța lansarea, in perioada 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submasura 6.2 „Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zone rurale” și, in perioada 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022, a primei sesiuni din…

- Orașul Liteni va beneficia de o finanțare de aproape 5 milioane de euro pentru proiecte de regenerare urbana. Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a precizat ca este vorba despre proiectul "Regenerarea urbana a orașului Liteni prin investiții de reabilitare cladiri de interes public și de ...

- ”Fondul de Modernizare! Ministerul Energiei a facut primele aplicatii pentru finantarea unor proiecte strategice in sectorul energetic din tara noastra. Ministerul Energiei in calitate de autoritate competenta pentru gestionarea si derularea Fondului pentru modernizare, a transmis catre BEI, prin intermediul…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

