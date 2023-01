Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a dispus extinderea controlului pentru toate achizitiile din Complexul Energetic Oltenia, in paralel cu verificarea programelor de investitii si modul de plata al furnizorilor. El a aratat ca a cerut ca in maximum 15 zile,…

- O filmare pusa pe Facebook de catre Manu Tomescu, Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, arata modul cum arata un crampei dintr-o zi de munca la exploatarile miniere din bazinul Olteniei, concesionate de Complexul Energetic Oltenia. Un șir de muncitori urca un deal plin de noroi. Asta in timp…

- Directorul Complexului Energetic Oltenia a fost demis la mai bine de o saptamana dupa tragedia de la Jilț Sud in urma careia au murit 3 oameni. Daniel Burlan și un membru al directoratului companiei au fost revocați din funcție la cererea ministrului Energiei. Daniel Burlan ramane in preaviz 20 de zile…

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu a mai cerut doua demisii dupa tragedia de la Complexul Energetic Oltenia. Oficialul a spus ca activitatea de protecție a muncii in complex a existat doar formal, astfel ca se impune schimbarea coordonatorului responsabil de protecția muncii, a CEO și a directorului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ar putea fi revocat din Guvern dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu moartea a trei oameni și ranirea altor 10, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, miercuri, 18 ianuarie.Stire in curs de actualizare

- O echipa de la Corpul de Control al Ministerului Energiei ajunge, miercuri, 18 ianuarie 2023, la cariera Jilț Sud din județul Gorj, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Echipa trimisa de la București va investiga accidentul produs cu o zi inainte, marți, in localitatea Matasari. In accident…

- Virgil Popescu a anunțat ca va trimite miercuri Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru a face verificari la Complexul Energetic Oltenia, dupa accidentul de la cariera Jilt Sud, soldat cu trei decese și ranirea mai multor mineri. Și a cerut demisii dupa cumplitul accident de marți. Aflat,…

- ”Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) CE Oltenia a decis reluarea dialogului cu Tinmar Energy in vederea constituirii de societati mixte pe actiuni pentru implementarea proiectelor privind capacitati noi mai putin poluante, prevazute in Planul de Restructurare si Decarbonare a CE Oltenia…